سليماني: صدمت من الإقصاء وحياتي الكروية توقفت لشهر كامل

قال إن المشاركة في مونديال قطر كانت حلما بالنسبة إليه

عاد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي ستاد بريست الفرنسي للحديث عن إقصاء الجزائر من التأهل إلى كأس العالم 2022، مؤكدا أن ذلك شكل صدمة قوية بالنسبة له استمرت لحوالي شهر كامل، وأشار هدّاف “الخضر” التاريخي أنه كان يحلم بالمشاركة في كأس العالم بقطر لخصوصيتها وتنظيمها في بلد عربي، مبرزا أنها تختلف كثيرا عن مشاركته السابقة في كأس العالم بالبرازيل.

وكان المنتخب الوطني خسر بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 بسيناريو درامي أمام الكاميرون في الدور الفاصل بالتصفيات، بعد فوز زملاء رياض محرز بهدف دون رد خارج الأرض ذهابا، ثم الخسارة (1-2) في اللحظات الأخيرة من لقاء الإياب في مارس الماضي على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ما شكل صدمة قوية للجزائريين استمرت لأشهر طويلة، خاصة بعد شائعات إعادة المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية القاتلة للحكم الغامبي باكاري غاساما.

وقال إسلام سليماني في تصريحات لقناة “بي إن سبورتس” ردا على سؤال متعلق بشعوره بعد الإقصاء المونديالي: “بالنسبة إلي، كانت خيبة أمل أن نودع المونديال بالخسارة في اللحظات الأخيرة”. وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب الوطني: “كان حلما بالنسبة إلى اللاعبين والمدربين والاتحاد الجزائري لكرة القدم. صحيح أنني لعبت سابقا في كأس العالم، لكن هذه النسخة استثنائية، لأنها تقام في بلد عربي”، مضيفا: “لقد شاركت في كأس العالم 2014، لكن مونديال قطر كان يمثل تحديا خاصا بالنسبة إلي”، وأتم: “في الشهر الأول بعد الخروج من التصفيات لم أتابع أي شيء يتعلق بكرة القدم وبدا أن علاقتي انتهت بها، لكن هذه هي طبيعة اللعبة”.

وكان سليماني أسهم في تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الثاني في كأس العالم 2014 بالبرازيل، بعد أن سجل هدف التعادل أمام روسيا (1-1) في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات، وواجه “الخضر” المنتخب الألماني في الدور ثمن النهائي وغادروه بعد الوقت الإضافي بنتيجة (2-1)، علما أن سليماني (34 عاما) يقضي حاليا موسمه الأول مع بريست الفرنسي، الذي انضم إليه في أوت الماضي مجانا، ومنذ بداية الموسم الحالي شارك المهاجم الجزائري في 8 مباريات مع بريست، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.