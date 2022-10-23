سليماني ضحية لِهُتافات عنصرية في البطولة الفرنسية

اشتكى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني من العنصرية، أثناء خوضه مباراة في البطولة الفرنسية بعد ظهيرة الأحد.

وشارك المهاجم سليماني مع فريقه براست في مواجهة المضيف نادي كليرمون، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر منافسة “اللّيغ 1”.

وأظهرت صور التلفزيون سليماني يتّجه إلى الحكم، وهو يُخبره مُستاءً، بِأن بعض العنصريين من أنصار نادي كليرمون كانوا يُطلقون هتافات بغيضة وشتائم، مثل عبارة “عربي قذر”.

ويُفترض أن لجنة الانضباط التابعة لِرابطة الكرة الفرنسية المُحترفة تُعالج لاحقا هذا الملف.

وخرج إسلام سليماني في الدقيقة الـ 62، من عمر مباراة انتهت لِمصلحة فريقه براست بِنتيجة (1-3).

ودخل اللاعب الجزائري الآخر متوسط الميدان هاريس بلقبلة إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 73.

يفتتح عدّاد التهديف

افتتح اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عصر الأحد، عدّاد التهديف مع فريق براست الفرنسي.

وتعادل فريق براست بِنتيجة هدف لِمثله مع المضيف نادي أوكسير، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم سليماني هدف فريقه براست في الدقيقة الـ 64، وهو أوّل توقيع له في البطولة الفرنسية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة.

وعلى غرار سليماني، خاض مواطنه متوسط الميدان هاريس بلقبلة كامل أطوار مباراة فريقه براست والمضيف نادي أوكسير.

وطرد الحكم اللاعب جوليان جينفيي مدافع فريق أوكسير في الدقيقة الـ 54 لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا.

ويشغل فريق براست بعد هذا التعادل الرّتبة الـ 18 بِرصيد 6 نقاط، ويتموقع نادي أوكسير في المركز الـ 14 بِمجموع 8 نقاط.

ما قاله عن بلايلي

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عن مواطنه وزميله يوسف بلايلي، الذي قرّر ترك نادي براست الفرنسي.

وقال سليماني في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “لو تيلغرام” الفرنسية، نشرت جزءا منها، السبت (التفاصيل كاملة هذا الأحد)، إن بلايلي وهاريس بلقبلة هما مَن شجّعاه على الالتحاق بِنادي براست في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف هدّاف “الخضر” قائلا إنه لمّا علم بِرغبة بلايلي في ترك النادي، حاول إقناعه بِالبقاء، لكن دون طائل.

واختتم سليماني تصريحاته، قائلا إنه لم يكن يتوقّع ذهاب بلايلي بِهذه السرعة، لكن قنّاص “محاربي الصّحراء” استطرد، وقال إن عالم كرة القدم مليء بِالمفاجآت والقرارات غير المتوقّعة.

ويستعدّ المهاجم إسلام سليماني ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة للمشاركة مع فريقهما براست خارج القواعد أمام نادي أوكسير، بعد ظهيرة هذا الأحد، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وأعلن التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست، السبت، عن قائمة تضمّ 20 لاعبا يخوضون مواجهة أوكسير، وقد حملت اسمَي سليماني وبلقبلة.