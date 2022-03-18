سليماني ضمن قائمة أفضل الصفقات الشتوية في أوروبا

استعاد حسّه التهديفي مع سبورتنيغ لشبونة

صنفت صحيفة “أجوغو” البرتغالية الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كواحد من أفضل الصفقات في الدوريات الأوروبية، بفضل الأرقام التي سجلها لحد الآن مع نادي “الأسود”، مشيرة إلى أن لاعبا واحدا فقط يتقدم عليه في هذا المجال، وهو نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الغابوني بيير أوباميانغ.

وكان الهداف التاريخي للمنتخب الوطني عاد إلى فريقه السابق في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي (31 جانفي)، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويمتد العقد الجديد لإسلام سليماني مع سبورتينغ إلى غاية صيف عام 2023.

وقالت الصحيفة البرتغالية في تقرير لها إن مهاجم سبورتينغ لشبونة التاريخي ينافس أوباميانغ (انضم إلى برشلونة شهر جانفي الماضي)، على اللقب الرمزي لأفضل صفقة أوروبية شتوية، مشيرة إلى التفوّق الضئيل لمهاجم نادي أرسنال الانجليزي السابق، وشارك سليماني منذ عودته إلى ملعب جوزيه ألفالادي في 9 مباريات بمختلف المسابقات، سجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، في حين أن أوباميانغ شارك في 9 مباريات مع برشلونة بمختلف المسابقات، سجل 6 أهداف لكن دون أن يصنع أي هدف، وأكدت الصحيفة البرتغالية بأن اللاعبين يشتركان في عدد النقاط الذي تحصل عليهما فريقهما بفضل أهدافهما، وساهم سليماني مباشرة في حصول سبورتينغ على 4 نقاط، تعادل أمام نادي مارتيمو في المرحلة 24 من الدوري البرتغالي بنتيجة (1ـ1)، حيث سجل سليماني هدف التعادل في الدقيقة 38، وفوز أمام نادي أروكا في المرحلة 25 من الدوري البرتغالي بهدفين دون رد (2ـ0) حملا توقيع مهاجم “الخضر”.

وكان المدير الفني لسبورتينغ، روبن أموريم، عبر في تصريحات لوسائل الإعلام البرتغالية عن اندهاشه من العودة القوية لسليماني مع فريقه السابق، وقال بهذا الخصوص: “إسلام (سليماني) يسجل خلال المباريات الحاسمة ويضع نفسه دائما في المكان المناسب”، وتابع: “لم أكن أتوقع أن يستعيد مستوياته المعروفة بهذه السرعة”، وزاد: “لقد حجز مكانته في التشكيل الأساسي لكن لا يمكننا توقع كل ما سيحدث في المستقبل”.

يجدر الذكر أن سليماني يستعد للتواجد في تربص المنتخب الوطني المقبل استعدادا للمواجهة المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام الكاميرون، ويراهن الجزائريون على استفاقته من أجل قيادة “الخضر” إلى التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في التاريخ.