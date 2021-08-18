-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رسميا.. تأجيل الدخول المدرسي إلى 21 سبتمبر
رياضة

سليماني ضمن قائمة المعاقبين بالبيع في أولمبيك ليون

سليم.ع
  • 1157
  • 0
سليماني ضمن قائمة المعاقبين بالبيع في أولمبيك ليون

يتواجد الدولي الجزائري إسلام سليماني، ضمن قائمة اللاعبين الذين تنوي إدارة أولمبيك ليون معاقبتهم، بعرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسب شبكة “أر أم سي” الفرنسية، فإن إدارة نادي ليون بقيادة المدير الرياضي جونينيو، وبالتشاور مع المدير الفني للنادي بيتر بوس، قرّرت الضرب بيد من حديد، بسبب قلة الاحترام والأجواء المشحونة التي شهدتها غرف ملابس الفريق بعد الهزيمة الثقيلة، التي تلقاها النادي في مباراة أنجي.
وتضم القائمة التي كشفت عنها شبكة ” أر أم سي” بالإضافة إلى سليماني، أسماء ثقيلة مثل حسام عوار وماكسويل كورني، والبرازيلي تياغو مينديز وريان شرقي.
وكان نادي أولمبيك ليون، قد أعلن الثلاثاء عن معاقبة مدافعه مارسيلو، باستبعاده من التدريبات وإنزاله إلى الفريق الرديف عقابا على سلوكه السيئ تجاه أحد زملائه في غرف تغيير الملابس بعد الخسارة الماضية أمام أنجيه بثلاثية، وهو القرار الذي يعد بمثابة التمهيد لقرارات أخرى.

مقالات ذات صلة
“محاربو الصحراء” في مواجهة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية

“محاربو الصحراء” في مواجهة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية

بلماضي يستدعي “غشة”

بلماضي يستدعي “غشة”

مُنافسو “الخضر” في محفل الكاميرون تحت المجهر

مُنافسو “الخضر” في محفل الكاميرون تحت المجهر

مدرب فياريال يمنح فرصة ذهبية لعيسى ماندي

مدرب فياريال يمنح فرصة ذهبية لعيسى ماندي

غشة يتألّق في أوّل مباراة رسمية

غشة يتألّق في أوّل مباراة رسمية

إدارة غالاتسراي تفاوض فيغولي من أجل تخفيض راتبه

إدارة غالاتسراي تفاوض فيغولي من أجل تخفيض راتبه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد