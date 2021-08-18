سليماني ضمن قائمة المعاقبين بالبيع في أولمبيك ليون

يتواجد الدولي الجزائري إسلام سليماني، ضمن قائمة اللاعبين الذين تنوي إدارة أولمبيك ليون معاقبتهم، بعرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة “أر أم سي” الفرنسية، فإن إدارة نادي ليون بقيادة المدير الرياضي جونينيو، وبالتشاور مع المدير الفني للنادي بيتر بوس، قرّرت الضرب بيد من حديد، بسبب قلة الاحترام والأجواء المشحونة التي شهدتها غرف ملابس الفريق بعد الهزيمة الثقيلة، التي تلقاها النادي في مباراة أنجي.

وتضم القائمة التي كشفت عنها شبكة ” أر أم سي” بالإضافة إلى سليماني، أسماء ثقيلة مثل حسام عوار وماكسويل كورني، والبرازيلي تياغو مينديز وريان شرقي.

وكان نادي أولمبيك ليون، قد أعلن الثلاثاء عن معاقبة مدافعه مارسيلو، باستبعاده من التدريبات وإنزاله إلى الفريق الرديف عقابا على سلوكه السيئ تجاه أحد زملائه في غرف تغيير الملابس بعد الخسارة الماضية أمام أنجيه بثلاثية، وهو القرار الذي يعد بمثابة التمهيد لقرارات أخرى.