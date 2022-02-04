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رياضة

سليماني: عدتُ إلى السبورتينغ لأنّه “بيتي”!

علي بهلولي
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سليماني: عدتُ إلى السبورتينغ لأنّه “بيتي”!
سليماني في أوّل مران له في مركز تدريب نادي سبورتينغ لشبونة

أجرى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، الجمعة، أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه الجديد- القديم سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ويستعدّ المهاجم سليماني وفريقه السبورتينغ لِمواجهة الضيف نادي فاماليكاو، سهرة الأحد المقبل. بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة البرتغالية.

وقبل ذلك، كانت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة قد قدّمت لِوسائل الإعلام اللاعب إسلام سليماني.

وقال قنّاص “محاري الصّحراء” إنه سعيد بِالعودة إلى نادي سبورتينغ لشبونة، وأوضح أن فريق الأخضر والأبيض يُشبه بيته، وأن أفضل محطّاته الكروية الاحترافية في أوروبا كانت مع نادي سبورتينغ لشبونة.

وأضاف – اللاعب البالغ من العمر 33 سنة – أن عودته هذه المرّة تتميّز بِطابع أنه صار يحوز خبرة دولية محترمة، مقارنة بِتجربته الأولى مع الفريق التي انطلقت في صيف 2013.

وأردف سليماني يقول إنه بقي يُتابع مقابلات السبورتينغ، ويملك معلومات قيّمة عن الفريق، وأيضا فلسفة المدرب المحلّي روبين أموريم.

والتزم الدولي الجزائري بِتقديم أفضل العروض الفنية، من أجل أن يُحقّق فريقه السبورتينغ الأهداف المُسطّرة. كما أكّد أنه سوف لن يدّخر جهدا لِتسجيل الأهداف وإسعاد أنصار الفريق.

واختتم إسلام سليماني تصريحاته، قائلا إنه مُتشوّق لِخوض أوّل مباراة مع السبورتينغ، بِملعب “جوزي ألفالادي”، على وقع أهازيج أنصار الفريق.

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