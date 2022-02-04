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رياضة

سليماني: “عدت إلى بيتي وجماهير لشبونة تحبني”

سليم.ع
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سليماني: “عدت إلى بيتي وجماهير لشبونة تحبني”

قال الدولي الجزائري إسلام سليماني، لدى تقديمه في ناديه القديم الجديد سبورتينغ لشبونة، أنه عاد إلى بيته لأن النادي معجب به والجماهير تحبه.

ونشر نادي سبورتينغ لشبونة، مقطع فيديو لتقديم هداف “الخضر”، بالقميص رقم 9، مع تصريحات، أكد من خلالها ارتباطه الوثيق مع النادي الذي سبق وأن تألق فيه.

وعبّر سليماني عن طموحه للتألق مرة أخرى، مع النادي البرتغالي، وتقديم الإضافة المنتظرة منه”.

وظهر سليماني في “فيديو” التقديم، يداعب الكرة، وهو في غاية السعادة بعودته إلى نادي سبورتينغ لشبونة.

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