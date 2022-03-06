سليماني في المركز الرابع لترتيب الهدافين التاريخيين للشبونة

قفز الدولي الجزائري إسلام سليماني، إلى المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي سبورتينغ لشبونة بـ60 هدف..

وتجاوز إسلام سليماني بفضل الثنائية التي سجلها أمام نادي أروكا سهرة السبت، رقم غارديل الذي يملك 59 هدفا.

وسيكون بإمكان الدولي الجزائري، في حال واصل توهجه مع النادي البرتغالي الإرتقاء إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لسبورتينغ، الذي يحتله برونو فيرنونديز بـ63 هدفا.

وتمكن سليماني من بلوغ هدفه رقم 60 مع لشبونة، خلال مشاركته في 118 مباراة سواء في الفترة الأولى (2013-2016) أو الفترة الثانية، بعد عودته إلى النادي في جانفي الماضي قادما من نادي ليون الفرنسي.