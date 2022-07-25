سليماني قد يُزامل مواطنَين له

ترغب عدّة أندية من البطولة الفرنسية للقسم الأوّل، في انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وكان التقني روبين أموريم مدرب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قد أخبر سليماني مُؤخّرا بِضرورة البحث عن نادٍ جديد، رغم بقاء موسم آخر في العقد.

وتُريد إدارة نادي براست الفرنسي جلب سليماني هذه الأيّام، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “ليكيب”، الإثنين. التي أضافت أن فرقا أخرى من “اللّيغ 1” تتحمّس بِدورها للاستفادة من خدمات قنّاص “محاربي الصّحراء”.

ومعلوم أن فريق براست يضمّ في صفوفه يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة.

ودخلت أندية خليجية أيضا سباق انتداب إسلام سليماني، لكن مهاجم “الخضر” يُفضّل البقاء في أوروبا. استنادا إلى المصدر ذاته.

وفي مطلع جويلية الحالي، كان سليماني قد خضع للحجر الصحّي والعلاج، كما ذكرته تقارير الصحافة البرتغالية.

وبعد عطلة صيفية، عاد إسلام سليماني إلى فريقه سبورتينغ لشبونة في مطلع جويلية الحالي. لكن عقب إجراء فحص طبي، تبيّن أنه مُصاب بِفيروس “كورونا”.

وهكذا التحق قنّاص “محاربي الصّحراء” بِمواطنه بن سبعيني، الذي تعرّض بِدوره لِإصابة بِفيروس “كورونا” في الأيّام القليلة الماضية.

ووجب التذكير بِأن عقد إسلام سليماني (34 سنة) مع السبورتينغ تنقضي مدّته في صيف 2023، لكن بقاءَه في النادي البرتغالي يبقى محلّ شكّ، ذلك أن المدرب روبين أموريم (ما زال في منصبه) كان قد طلب من المهاجم الجزائري في الربيع الماضي، بِالبحث عن فريق جديد، وأنه غير مُدرج ضمن دائرة خططه التكتيكية لِموسم 2022-2023.

وفي الـ 16 من جوان الماضي، ذكرت صحيفة “أو جوغو” البرتغالية بِأن إدارة نادي باناتينايكوس اليوناني تتحمّس لِانتداب سليماني.

ورصدت إدارة نادي باناتينايكوس ميزانية محترمة للموسم الجديد، تستهدف جلب لاعبين جدد، وحصد لقب البطولة اليونانية الغائب عن خزانة الفريق منذ موسم 2009-2010. وأدرجت اسم إسلام سليماني ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في الاستفادة من خدماتهم، وفقا للمصدر ذاته.