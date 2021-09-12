سليماني كان على وشك الانتقال إلى هذا النادي

كان اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني على وشك تغيير الأجواء، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرتبط المهاجم سليماني (33 سنة) مع نادي أولمبيك ليون بِعقدٍ الفرنسي، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وتفاوض المسؤول جيرار لوبيز مالك ورئيس نادي بوردو الفرنسي مع نظيره من نادي ليون جون ميشال أولاس، لِجلب سليماني.

وعدّد جيرار لوبيز مزايا مهاجم “الخضر”، على غرار البنية المورفولوجية الجيّدة، وإمكانية احتفاظه بِالكرة.

ورفضت إدارة نادي ليون تسريح سليماني إلى فريق بوردو، كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الأحد.