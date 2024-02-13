سليماني: كنتُ على بعد شعرة من الانضمام إلى هذا النّادي الكبير

كشف اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عن حصوله على فرصة تمثيل ألوان نادٍ أوروبيٍّ كبير، لكن الصفقة لم تُبرم.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر شبكة قنوات “سكاي سبورتس” الإيطالية، قال سليماني إن المدرب أنطونيو كونتي اقترح عليه الانضمام إلى فريق الإنتر، تعويضا لِرحيل مُحتمل للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو. لكن العرض جاء متأخّرا في الـ 31 من جانفي (سوق الانتقالات الشتوية لِعام 2020)، ولم يكن بِوسعه ترتيب إجراءات الانتقال، يقول قنّاص “مُحاربي الصّحراء” بِشيء من الحسرة.

وعن تجربته المُتعثّرة مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، قال سليماني إنه عندما انتقل إلى بطل إنجلترا في صيف 2016، كانت الأمور حسنة مع المدرب رانييري. قبل أن تسوء مع إقالته وجلب التقني كريغ شكسبير، الذي بنى خططه التكتيكية على العناصر القديمة التي نالت لقب “البريمرليغ”. مُشدّدا أن على أن هذا المرور لم يكن سلبيا، ولن يندم على الانتقال إلى هذا الفريق.

وتحدّث مهاجم “الخضر” عن مواطنه وزميله إسماعيل بن ناصر، وقال إنه لاعب موهوب منذ الصّغر، وصنّفه ضمن لائحة أفضل عناصر خطّ الوسط في العالم. وأضاف أنه يستحقّ تمثيل ألوان أندية أخرى كبيرة، وضرب مثلا بِمانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ. مُشيرا إلى أن إصابة الخطيرة لِبن ناصر في ماي الماضي، عطّلت انتقاله إلى البطولة الإنجليزية، وقدّر أن هذه الوجهة كانت الأقرب لِمتوسّط ميدان الميلان.