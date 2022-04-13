سليماني لاعب الشهر في البرتغال

اختير الدولي الجزائري في صفوف نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي، إسلام سليماني، أفضل لاعب في البطولة البرتغالية خلال شهر مارس، من طرف مدربي الليغا البرتغالية.

ويعد تتويج هداف الخضر بهذا اللقب الشرفي من طرف التقنيين الثاني له في ظرف شهرين، حيث كان اختير أيضا كأحسن لاعب لذات الشهر من طرف نقابة اللاعبين في البرتغال.

وتمكن الدولي الجزائري في ظرف قياسي من التألق واستعادة توهّجه كهداف بالفطرة، ما جعله ينال اعتراف جميع الاختصاصيين، سواء مع ناديه سبورتينغ ليشبونة مباشرة بعد عودته إلى صفوف في الميركاتو الأخير، أم مع المنتخب الوطني الذي كان عاد بالفوز من الكاميرون بفضل هدفه في لقاء الذهاب.

ويملك سليماني لحد الآن أربعة أهداف في رصيده، إضافة إلى إحدى عشرة تمريرة حاسمة خلال الـ11 مباراة لعبها مع سبورتينغ في مختلف المنافسات ( بطولة وكأس).

وبعدما كان غاب عن اللقاء الأخير لسبورتينغ، ينتظر أن يدشن سلماني عودته إلى تشكيلة فريقه هذا الأسبوع خلال الجولة القادمة في لقاء القمة أمام بنفيكا.