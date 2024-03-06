سليماني لا يفكر في الاعتزال الدولي

يبدو أن الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني ومهاجم نادي ميشلين البلجيكي، إسلام سليماني، يريد مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، وعدم الاعتزال مع المنتخب الوطني الجزائري في الفترة المقبلة.

وكشف موقع ““وين وين” القطري، نقلا عن مصادره الخاصة، بأن سليماني لا يفكر إطلاقا في وضع حد لمسيرته الدولية، مبرزا بأن لاعب شباب بلوزداد السابق، يرى بأن الوضع الحالي يسمح له بالبقاء ضمن المجموعة، حيث تعتبر الخيارات في منصبه قليلة جدا، باعتبار أن بونجاح يعد الخيار الوحيد المتاح، في وقت يتم توظيف الثنائي عمورة وغويري في مركز الجناح الأيسر.

كما أوضح المصدر ذاته، أن سليماني، يخطط لمواصلة مشواره الدولي إلى غاية كأس العالم 2026ـ والتي تعتبر من بين الأهداف الرئيسية التي يرغب في تحقيقها قبل الاعتزال من أجل الخروج من الباب الواسع، وتعويض الإخفاق الكبير بعدم التأهل إلى نسختي 2018 و2022.

وفي المقابل، أكد الموقع القطري، نقلا عن مصادره بأن سليماني. يرغب في استغلال تربص مارس الحالي، من أجل التقرب من المدرب الجديد بيتكوفيتش، حيث يريد الحديث بشكل مباشر معه حول وضعيته، والتأكيد له بأنه ما زال يستطيع إفادة المنتخب في الفترة القادمة.

يذكر أن العديد من الإشاعات عقب كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ربطت إخفاق “الخضر”، باعتزال العديد من الكوادر على غرار سليماني ومحرز وعيسى ماندي، وغيرها من الأسماء التي بقيت لفترة طويلة رفقة الخضر.