سليماني لِمسؤولي “الكاف”: لماذا تُنظّمون المقابلات ظهرا؟

كشف اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عيوب الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

ويستعدّ قنّاص “مُحاربي الصّحراء” (35 سنة) انطلاقا من هذا الإثنين بِكوت ديفوار، لِخوض سادس كأس إفريقية في مشواره الرياضي.

وفي سؤال عن سبب صعوبة البطولة الإفريقية، قال سليماني بِلا لفّ ولا دوران، إنه يعيب على “الكاف” تنظيم مقابلات في ملاعب مُهترئة البساط، وفي توقيت غير مُناسب، وضرب مثلا بِالسّاعتَين الثانية والثالثة بعد الظهر.

ويُواجه المنتخب الوطني الجزائري مُنافسه البوركينابي في الـ 20 من جانفي الحالي، انطلاقا من السّاعة الثانية بعد الظهر بِالتوقيت الإيفواري. وهو ما ألمح إليه سليماني، مثلما كان الشّأن بِخصوص رداءة أرضية ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وفي مقابلة صحفية نشرها موقع “الكاف”، الأحد، أبدى الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني رغبته في مواصلة اللّعب الدّولي، وخوض المزيد من المقابلات والبطولات الكبيرة بِزيّ “الخضر”، رافضا بِالتّالي الحديث عن الاعتزال. وأضاف أنه مُتشوّق لِضربة انطلاقة مباراة أنغولا سهرة الإثنين، وإسعاد الجمهور الجزائري.