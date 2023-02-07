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رياضة
سيكون حاضرا مع تشكيلة أندرلخت الخميس في بلغاريا

سليماني مؤهل للمشاركة في المنافسة الأوروبية

ل. ط
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سليماني مؤهل للمشاركة في المنافسة الأوروبية

أهل نادي أندرلخت البلجيكي مهاجمه الجزائري الجديد، إسلام سليماني، للمشاركة في المسابقات الأوروبية.

وسيكون الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، معني بالمشاركة مع فريق البلجيكي أندرليخت بداية من سهرة يوم الخميس 16 فيفري، عند تنقله إلى بلغاريا لمواجهة نادي لودوغوريتس، في مسابقة الرابطة الأوروبية، ليغ أوروبا كونفيرونس.

يشار إلى أن سليماني التحق بصفوف أندرلخت البلجيكي خلال الميركاتو الشتوي الفارط، بعد تجربة متواضعة مع نادي بريست في البطولة الفرنسية لم تلقى النجاح المنتظر، ما جعل الطرفين يتفقان على الانفصال وفسخ العقد في شهر جانفي الماضي.

واختار هداف الخضر البطولة البلجيكية وجهة جديدة له من أجل تحقيق الاستفاقة وبعث مشواره من جديد ،حيث وقع على عقد لستة أشهر مع أحد أعرق الفرق هناك أندرلخت، و في حالة تألقه سيتم التفاوض معه على إمضاء عقد جديد.

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