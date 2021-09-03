سليماني محل إشادة من أولمبيك ليون

أشاد نادي أولمبيك ليون الفرنسي بمهاجمه إسلام سليماني، عقب توقعيه رباعية كاملة مع “الخضر” في شباك جيبوتي.

وقال نادي ليون على صفحته الرسمية،على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “مسجل سوبر هاتريك مع المنتخب الجزائري أمام جيبوتي، إسلام سليماني يدخل تاريخ الأفناك، باقترابه من تحطيم رقم الهداف التاريخي للمنتخب عبد الحفيظ تاسفاوت”.

ورفع سليماني رصيده مع المنتخب إلى 35 هدفا، بعد الرباعية التي وقعها في شباك جيبوتي، فيما يملك الهداف التاريخي لـ”الخضر” عبد الحفيظ تاسفاوت 36 هدفا.

وستكون مباريات تصفيات المونديال، والبداية بالمباراة الثانية أمام بوركينافاسو، فرصة ذهبية لسليماني من أجل تجاوز رقم تاسفاوت.

وقال سليماني في تصريحات للتلفزيون العمومي عقب مباراة جيبوتي: ” المهم هو فوز المنتخب، والأهداف تأتي في المقام الثاني، لقد اقتربت من تحطيم رقم تاسفاوت، لكن يبقى هدفنا الآن هو التأهل إلى المونديال”.