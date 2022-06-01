سليماني مطلوب في إنجلترا وتركيا خلال هذه الصائفة

يريد مواصلة المغامرة في أوروبا

يسعى الدولي الجزائري، إسلام سليماني، هداف المنتخب الوطني لكل الأوقات، لمواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا رغم تقدمه في السن، حيث يرفض اللاعب جملة وتفصيلا فكرة الرحيل عن “القارة العجوز”، رغم العروض الكثيرة والمغرية التي وصلته من أندية عربية وخليجية، أبرزها فريق الهلال السعودي.

وقرر سليماني الرحيل نهائيا عن فريقه الحالي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بعد المشاكل التي وقعت له مع مدرب النادي روبن أموريم، بعد 6 أشهر فقط من عودته إلى الفريق قادما من نادي ليون الفرنسي.

وأفادت تقارير إعلامية الأربعاء، بأن سليماني (34 سنة)، تلقى عرضا جديدا من فريق ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”، ويتعلق الأمر بالصاعد الجديد نادي نوتينغهام فورست، الذي يسعى لتعزيز صفوفه في “الميركاتو” الصيفي الحالي بلاعبين يتمتعون بخبرة في الملاعب الأوروبية من أجل الحفاظ على مكانته في “البريمرليغ”.

ويعد نادي نوتينغهام فورست، من أعرق الأندية الأنجليزية حيث تأسس في عام 1865 غير أنه وفي السنوات الأخيرة عانى في الأقسام السفلى لمدة 23 عاما، قبل أن يعود مجددا إلى الواجهة هذا الموسم من خلال تحقيق الصعود إلى “البريمرليغ”.

وسبق لهذا النادي وأن توج بلقب رابطة أبطال أوروبا في مناسبتين، عامي 1979 و1980، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مرتين عامي 1898، 1959 وكأس رابطة الأندية 4 مرات أعوام 1978، 1979، 1989، 1990، وفاز أيضا بدرع الاتحاد الإنجليزي عام 1978 وكان وصيفا لنسخة عام 1959، وتوج أيضا بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة عام 1979، وكان وصيفا في نسخة 1980 ووصيف كأس “الكونتينتال” عام 1980.

وسبق لسليماني وأن خاض تجربة في الدوري الانجليزي الممتاز مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، في الفترة الممتدة ما بين 2016 إلى 2021، غير أنه لم يخض الكثير من المواجهات، كما تمت إعارته لأكثر من فريق في تلك الفترة من قبل النادي الإنجليزي.

وإلى جانب نادي نوتينغهام، فإن فريق فنرباتشي التركي هو الآخر يخطط لاستعادة سليماني في جوان الحالي، بعد أن سبق للاعب وأن تألق بألوان النادي سابقا.

ويتواجد سليماني حاليا في تربص المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا بكوت ديفوار، أمام كل من أوغندا يوم السبت القادم بملعب 5 جويلية الأولمبي، وتنزانيا يوم 8 جوان بملعب العاصمة دار السلام.