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رياضة

سليماني هدّاف تصفيات المونديال في إفريقيا

علي بهلولي
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سليماني هدّاف تصفيات المونديال في إفريقيا

يتصدّر اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني لائحة هدّافي تصفيات كأس العالم 2022 عن منطقة إفريقيا، بعد مرور أربع جولات من دور المجموعات.

ويحوز “القنّاص” سليماني رصيد 6 أهداف، رغم أنه لعب مباراة واحدة فقط خاض كامل أطوارها (90 دقيقة). بينما دخل في المواجهات الثلاث الأخرى بديلا في منتصف الشوط الثاني، أو استُبدل عند انطلاق المرحلة الثانية، كما كان الشأن ضد المضيف منتخب النيجر مساء الثلاثاء.

ويتموقع في المركز الثاني القائد والجناح رياض محرز بِرصيد 4 أهداف، رفقة 4 لاعبين آخرين من بوركينا فاسو والسنيغال ومالي وغينيا بيساو.

وتألّق محرز في مباراة النيجر مساء الثلاثاء، بعد أن سجّل هدفا، وصنع آخر بِتمريرة حاسمة (وقّعه بونجاح).

ويتزعّم “محاربو الصّحراء” لائحة أفضل هجوم بعد مرور 4 جولات، حيث سجّلوا 19 هدفا، آخرها رباعية النيجر. بِمعدّل 5 أهداف في كلّ مباراة، إلى حدّ ما.

وتعكس هذه الأرقام اعتماد الناخب الوطني جمال بلماضي على الخطط الهجومية، مستفيدا من حيازته أسلحة فتّاكة على غررا محرز وسليماني وبونجاح وبلايلي.

وتتفوّق منتخبات تونس ومالي وأوغندا من ناحية أقوى دفاع، حيث مازالت شباك هذه الفرق لم تهتزّ بعد.

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