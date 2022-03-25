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رياضة

سليماني هدّاف تصفيات المونديال ومحرز وصيفه

علي بهلولي
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سليماني هدّاف تصفيات المونديال ومحرز وصيفه

يوشك اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني أن ينال اللّقب الفخري، هدّاف تصفيات كأس العالم 2022، عن المنطقة الإفريقية.

وبات المهاجم سليماني سهرة الجمعة وقد عزّز صدارته بِهدف ثامن، في تصفيات المونديال القطري.

جاء ذلك بعد أن أهدى سليماني هدف الفوز للمنتخب الوطني الجزائري، أمام المضيف الكاميروني. في إطار ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

ويتموقع مواطنه وزميله الجناح رياض محرز ثانيا في اللائحة، بِرصيد خمسة أهداف. رفقة أربعة لاعبين آخرين من منتخبات متباينة.

وبعيدا عن التصفيات، أضاف سليماني الهدف رقم “40” إلى رصيده، بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري. مُتقدّما في الصّدارة عن أقرب وصيف بِفارق أربعة أهداف، والأمر يتعلّق بِاللاعب المعتزل والمهاجم السابق عبد الحفيظ تاسفاوت.

ويُمكن لِإسلام سليماني رفع الغلّة في مواجهة الكاميرون، بِملعب البليدة سهرة الثلاثاء المقبل.

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