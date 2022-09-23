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رياضة

سليماني.. هذا القنّاص المُحترف

علي بهلولي
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سليماني.. هذا القنّاص المُحترف
سليماني و"سجدة الشكر" بعد هزّه الشباك الغينية

عزّز المهاجم إسلام سليماني سهرة الجمعة صدارته، للائحة هدّافي المنتخب الوطني الجزائري.

وأضاف سليماني إلى رصيده الهدف رقم “41”، وكان هذه المرّة في مباراة ودّية أمام الضيف فريق غينيا كوناكري.
ويتقدّم سليماني بِفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني، المهاجم السابق والمُعتزل عبد الحفيظ تاسفاوت.

وأثبت سليماني أنه قنّاص مُحترف وخطير، ولا يجد عناءً في هزّ الشباك. فبعد أن دخل إلى أرضية ملعب وهران في الدقيقة الـ 72، بديلا لِزميله المهاجم أندي ديلور. لم يُرهق لاعب نادي براست الفرنسي نفسه كثيرا، وعثر على مفتاح التهديف بعد 7 دقائق فقط من استلامه فرصة اللّعب، مُحرّرا “الخضر” بِهدف جميل وانتصار مستحقّ.

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