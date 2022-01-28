سليماني والسبورتينغ مرّة أخرى

ظهر اسم اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، على لائحة سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

وربطت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي اتّصالات مع نظيرتها من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، لِجلب سليماني مُعارا حتى الصيف المقبل. فأبدى قنّاص “محاربي الصحراء” استعداده لِفسخ العقد، وخوض تجربة جديدة تمتدّ حتى الـ 30 من جوان 2023.

وطُوي ملف المفاوضات دون إبرام الصفقة، كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي سهرة الجمعة. الذي أضاف أن سليماني لم يقتنع بِالاقتراح الذي قدّمه مسؤولو ناديه البرتغالي السابق.

وكانت صحيفة “ريكورد” البرتغالية قد ذكرت أيضا، الجمعة، أن راتب سليماني الضّخم والذي يقترب من رقم 3 ملايين أورو سنويا، يحول دون إبرام الصفقة، بِسبب صعوبة تسديده من قبل إدارة نادي سبورتينغ لشبونة. فضلا عن تقدّم الدولي الجزائري في السنّ، حيث سيبلغ من العمر 34 سنة في جوان المقبل.

وهكذا سيُواصل المهاجم إسلام سليماني مغامرته الكروية الاحترافية مع نادي ليون الفرنسي، حتى الصيف المقبل تاريخ انقضاء مدّة العقد.