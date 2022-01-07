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رياضة

سليماني وبن سبعيني: هذا ما فعله بلماضي في صيف 2018

علي بهلولي
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سليماني وبن سبعيني: هذا ما فعله بلماضي في صيف 2018

تحدّث اللاعبان الدوليان الجزائريان إسلام سليماني ورامي بن سبعيني، عن الناخب الوطني جمال بلماضي، وما فعله بعد إمضاء عقد تدريب “الخضر” في صيف 2018.

وكان جمال بلماضي قد استهلّ عمله مع المنتخب الوطني الجزائري، ووجده قد مُني بِأربع هزائم متتالية، قبل أن يُصحّح المسار. وهاهو يقود “محاربي الصحراء” إلى 34 مباراة دولية متتالية بِلا هزيمة.

وقال إسلام سليماني: “في الأسبوع الأول، عقد بلماضي معنا اجتماعا كبيرا لِمعرفة ما الذي يُعرقل مسيرة المنتخب الوطني. دام اللّقاء أربع ساعات. تحدّث الجميع بِصراحة وبِلا تحفّظ. كلّ هذا جعلنا اليوم عائلة، وأسرة حقيقية”.

وأضاف قنّاص النخبة الوطنية في تصريحات لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية نشرتها، الجمعة: “بلماضي جعلنا نعتزّ بِتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، ونُقاتل بِضراوة”.

أمّا زميله المدافع رامي بن سبعيني، فقال: “منذ قدوم بلماضي، صرنا نعمل كثيرا على كيفية الدفاع، وكيفية الحفاظ على الكتلة مشدّدة. معه إذا لم تدافع، فلن تلعب! أعاد الصرامة وفكرة القتال من أجل بعضهما البعض. يملك بلماضي ومساعدوه كفاءة عالية في تحليل شخصية المنافس. أعرف في كل مباراة كيف يلعب جناح المنتخب الذي نُواجهه ونقاط قوّته ونقاط ضعفه”.

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