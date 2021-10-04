سليماني وبن سبعيني وبلعمري يغيبون عن أنديتهم بسبب الإصابة

رغم استدعائهم من طرف بلماضي لمواجتهي النيجر

استدعي اللاعبون الدوليون إسلام سليماني رامي بن سبعيني وجمال بلعمري لخوض المواجهة المزدوجة للمنتخب الوطني أمام النيجر لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للدور الثاني من تصفيات مونديال-2022 (المجموعة الأولى) رغم معاناتهم من الاصابة مع أنديتهم.

وكان المدرب الهولندي لأولمبيك ليون بيتر بوش يطمح في استرجاع سليماني تحسبا للداربي أمام سانت إيتيان سهرة اليوم الأحد قبل أن يعلن عن غيابه بسبب إصابة عضلية تعرض لها الأسبوع الفارط أمام لوريون (1-1) في البطولة الفرنسية.

نفس الأمر بالنسبة للظهير الأيسر رامي بن سبعيني الذي لم يلعب منذ لقاء المنتخب الوطني بمراكش أمام بوركينا فاسو (1-1) لحساب الجولة الثانية من تصفيات المونديال بعد تعرضه لإصابة.

وكان بن سبعيني قد غاب مجددا مع ناديه الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ أمام المضيف فولسبورغ (فوز 3-1) لحساب الجولة السابعة من البطولة الألمانية. وشارك الدولي الجزائري هذا الموسم مع ناديه في مناسبتين فقط.

من جهته لم يشارك المدافع جمال بلعمري -الذي يعاني من إصابة على مستوى الفخذ- السبت مع ناديه قطر أمام مضيفه الغرافة (فوز 2-0) في الوقت الذي قدم فيه مواطنه يوسف بلايلي مردودا أكثر من رائع بتسجيله لهدفين (د70 د90+2).

تواجد هذه الأسماء في قائمة جمال بلماضي فتح المجال للعديد من التساؤلات تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر.

وحتما ستكون أمام الناخب الوطني جمال بلماضي فرصة تقديم توضيحات بخصوص خياراته خلال المؤتمر الصحفي المقرر إجراؤه لخميس بالمركز الفني لسيدي موسى.

وستستقبل التشكيلة الوطنية منتخب النيجرالجمعة بملعب “مصطفى تشاكر” (البليدة) قبل التنقل للعاصمة نيامي للقاء العودة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر بملعب الجنرال سييني-كونتشي.

وتتواجد الجزائر رفقة بوركينافاسو في المرتبة الأولى للمجموعة الأولى (4 نقاط) بعد إجراء جولتين في الوقت الذي يحتل فيه منتخب النيجر (3 نقاط) المرتبة الثالثة وجيبوتي المرتبة الرابعة والأخيرة بـ0 نقطة.