سليماني يؤجل حسم الفصل في وجهته المستقبلية لهذا السبب

العودة إلى الدوري الفرنسي لإنقاذ موسمه

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بريست الفرنسي بخصوص الانضمام إليه قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، لكن دون التوقيع رسميا بقرار من الهداف التاريخي لـ”الخضر”.

وأكد ذات المصدر بأن إسلام سليماني فضّل التريث قبل التوقيع بشكل رسمي مع ستاد بريست، على أمل الحصول على عرض أفضل ومن ناد أقوى من “القراصنة”، خاصة بعد أن دخل نادي نيس رادار الأندية المهتمة بخدمات النجم الجزائري، في حين يتوقع دخول أندية أخرى على الخط، خاصة في ظل الوضعية التعاقدية المغرية لسليماني، وكانت مصادر إعلامية برتغالية قالت في وقت سابق إن نجم ليستر سيتي السابق توصل إلى اتفاق مع إدارة سبورتنغ لشبونة (سيعلن عنه قريبا)، يقضي بفسخ العقد الذي يربطهما بالتراضي، ما يعني إن سليماني سيكون في وضعية لاعب حر، وهو ما يغري الكثير من الأندية لاستقدامه.

وأرجع متابعون توجه إدارة سبورتنغ نحو هذا الحل، الذي كان اقترحه وكلاء الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في وقت سابق، إلى رغبتها في التخلص من الراتب السنوي الكبير لإسلام سليماني، على اعتبار أن بقاءه في الفريق وحتى دون أن يلعب سيلزمها بتسديد راتبه المقدر حاليا بـ3.2 مليون يورو، وهو الأمر الذي لا تتحمله خزينة النادي كما أكدته العديد من المصادر الإعلامية البرتغالية، في وقت لم تصلها عروض جدّية لشراء عقده، ويُعد نادي ستاد بريست أبرز الأندية المهتمة بضم سليماني، وكان مدربه الفرنسي، ميشال دارزكاريان، والمدير الرياضي للنادي، غريغوري لورنزي، تحدثا إلى نجم سبورتنغ لشبونة وأكدا رغبتهما القوية في ضمه ومنحه مكانة فنيّة قوية في النادي الفرنسي، إلى جانب زميليه في “الخضر”، يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة.

يجدر الذكر، أن سليماني خاض مع سبورتنغ لشبونة منذ انضمامه إليه في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي، 12 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.