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رياضة

سليماني يؤهل رسميا وسيكون حاضرا في الجولة القادمة

ط/بوغراب
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سليماني يؤهل رسميا وسيكون حاضرا في الجولة القادمة

أعلنت إدارة نادي كوريتيبا البرازيلي، عن تأهيل لاعبها الدولي الجزائري، إسلام سليماني، للمشاركة في المباريات القادمة للفريق، ابتداء من الجولة المقبلة.

وأكدت إدارة النادي البرازيلي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنها نجحت بتأهيل سليماني، الجمعة، ليكون معنيا بمباريات الفريق القادمة، حيث أعلن المدرب تياغو كوسوكلي عن سعادته بهذا القرار، خاصة وأنه كان يعول عليه في لقاء الإثنين أمام العملاق ساوباولو، لكن المواجهة تم تأجيلها إلى غاية 27 سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر، أن يدشن سليماني مشاركته التاريخية الأولى في الدوري البرازيلي، بمناسبة لقاء الضيف “باهيا” يوم 14 سبتمبر برسم الجولة الـ 23 من الدوري البرازيلي.

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