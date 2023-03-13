سليماني يبلغ هدفه رقم 112 مع الأندية التي لعب لها

بعد هدفيه في مرمى الفريق الثاني لبروج

رفع إسلام سليماني، رقم أهدافه مع فريق أندرلخت إلى خماسية، بعد ثنائية جميلة يوم الأحد، أمام الفريق الثاني لمدينة بروج، خلال الدوري البلجيكي، وكان إسلام سليماني بعد مباراة دوري المؤتمرات التي تعادل فيها فريقه على أرضه، قد أعرب عن سعادته في بلجيكا، وتمنى المواصلة مع الفريق التاريخي في بلجيكا أندرلخت الذي كان في أواخر السبعينات من القرن الماضي، أحد أكبر الأندية في أوروبا..

قبل أن يتراجع وهو حاليا يشارك في دوري المؤتمرات الأوروبية، ولكنه في بلجيكا يحتل المركز التاسع في الترتيب العام بفارق 18 نقطة عن صاحب المقدمة غنك.

بتسجيله خماسية في الدوري البلجيكي يتفوق إسلام سليماني على الرباعي الجزائري الآخر، الناشط في بلجيكا، حيث سجل آدم زرقان رباعية وسجل قادري ثلاثية، كما سجل أحمد نذير بن بوعلي ثنائية ومسعودي ثنائية، مع العلم بأن أحسن هداف في بلجيكا في رصيده لحد الآن 16 هدفا، ويتعلق الأمر بلاعبين أحدهما من هولندا والآخر من نيجيريا.

بدأ إسلام سليماني حياته الاحترافية في خريف 2009 قبل أيام من مباراة أم درمان الشهيرة، مع شباب بلوزداد، وبثنائيته الأخيرة بلغ إسلام سليماني مع الأندية التي لعب لها رقم 112 هدفا، من دون عدّ أهدافه مع المنتخب الوطني، وأيضا في المنافسات الأوروبية للأندية التي شارك فيها، وفي أول موسم له مع شباب بلوزداد بلغ 8 أهداف ثم ألحقها بعشرة أهداف في موسمه الثاني، ليعود إلى عشرة في ثالث مواسمه، ولكنه في آخر موسم له مع بلوزداد وفي الدوري الجزائري لم يزد عن رباعية، بمعنى أنه سجل في الدوري الجزائري خلال أربعة مواسم 32 هدفا.

لعب إسلام سليماني صاحب الـ 34 سنة مع تسعة أندية من ستة بلدان وهي الجزائر والبرتغال وإنجلترا وفرنسا وتركيا وبلجيكا، وتعتبر تجربته في تركيا الأفشل بالرغم من أنه لعب في أوربا ليغ مع فريق فينارباخشي الذي سجل معه في الدوري هدفا واحدا، ويبقى أحسن أرقامه مع فريق سبورتينغ لشبونة في موسم 2015 / 2016 حيث سجل 27 هدفا وكان في المركز الثاني ضمن هدافي الدوري البرتغالي في ذلك الموسم الكروي الأنجح في حياة سليماني، كان منها رباعية كاملة في مرمى بورتو الذي كان يحرس عرينه الحارس الأسطوري الإسباني كاسياس.

14 موسما كرويا في أقدام إسلام سليماني جعلته الهداف التاريخي للخضر، وقد يدعم تواجده على القمة، وسيكون من الصعب على جمال بلماضي أن يستغني بسهولة عن إسلام سليماني الذي ينشط حاليا محليا في بلجيكا وأوروبيا، بالرغم من أنه لن يكون ضمن مشروع الخضر القادم، والذي يمتد إلى غاية مونديال 2026، حيث سيكون في سن الـ38.