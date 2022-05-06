سليماني يتحدّى مدربه بِهذه الطريقة

عاد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الجمعة، لِيتحدّى التقني روبين أموريم مدربه في فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقال المدرب أموريم إن سليماني بات خارج حساباته التكتيكية، وعليه تغيير الوجهة في الصيف المقبل. خلال مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، ونقلت تفاصيله الصحافة البرتغالية.

ومعلوم أن مدّة عقد المهاجم إسلام سليماني (33 سنة) مع نادي السبورتينغ، تنقضي في الـ 30 من جوان 2023.

وردّ سليماني بعدها على مدربه أموريم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ونشر صورة لِأنصار السبورتينغ يضعون أقنعة تُشير إلى شخصه. كدليل على المكانة المرموقة، التي يُحظى بها المهاجم الجزائري لدى جماهير الفريق البرتغالي.

ونشر سليماني صورة أخرى، يظهر فيها وهو يرتدي قميصا كتب عليه: “لن أتوقّف أبدا”.

وكانت تقارير صحفية برتغالية قد ذكرت، الخميس، بِأن إسلام سليماني مُصرّ على البقاء في فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حتى انقضاء مدّة العقد في صيف العام المقبل. عكس ما يُريده المدرب روبين أمورين، الذي طلب من الإدارة تسريحه عند نهاية الموسم الحالي.