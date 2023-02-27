سليماني يتخطى عتبة الـ100 هدف في أوروبا ويهدد أرقام ماجر وسوداني

الإعلام البلجيكي أثنى عليه واعتبره إضافة جيدة لأندرلخت

يواصل الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، تحطيم الأرقام ومطاردة الأرقام الأخرى التي هي بحوزة نجوم دوليين سابقين. فبعد أن أطاح برقم المهاجم الأسبق للمنتخب الوطني، عبد الحفيظ تاسفاوت، الذي تربع لسنوات طويلة على عرش أفضل هدافي الخضر، هاهو سليماني يقترب من الأرقام الأوروبية المسجلة باسم النجم العالمي رابح ماجر وزميله السابق في المنتخب هلال سوداني. هذان الأخيران تجاوزا عتبة المائة هدف في مسيرتهما الاحترافية في أوروبا.

ووقع سليماني يوم الأحد على هدفه الـ101 في مشواره الاحترافي بالقارة العجوز الذي انطلق سنة 2013، وكان ذلك في مرمى نادي ستاندار دولياج برسم الأسبوع السابع والعشرين من البطولة البلجيكية، حيث سجل هدفي فريقه أندرلخت وأسهم خلال 4 دقائق فقط في قلب تأخره في النتيجة إلى تقدم بهدفين لهدف، قبل أن يعدل الضيوف نتيجة المباراة في مجريات المرحلة الثانية.

ويطمح إسلام سليماني في هذا العمر 34 عاما في مواصلة كسر الأرقام لتخليد اسمه كأفضل هداف جزائري في التاريخ، وهو يطارد الآن الرقم الذي بحوزة الأسطورة “ماجر” الذي توقف عداد أهدافه أوروبيا لدى 108 هدف، سجل معظمها لنادي بورتو البرتغالي، 75 هدفا. وأيضا هلال سوداني الذي ينفرد بـ115 هدف في مسيرته الاحترافية في القارة العجوز، سجل 86 هدفا منها لصالح فريقه السابق دينامو زاغراب الكرواتي.

وأثنت مختلف وسائل الإعلام البلجيكية على الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها إسلام سليماني، الذي نجح في تدارك نقص أدائه البدني غير المستقر خلال فترات المباريات بسبب تقدم عمره، بفضل روحه القتالية العالية فوق أرضية الميدان التي ساهمت بطريقة إيجابية في تغيير سلوك بقية زملائه في الدفاع عن ألوان نادي أندرلخت إلى آخر رمق من المباريات.

واعتبرت الصحافة البلجيكية أن النرفزة والهيستيرية التي يظهر بها سليماني فوق المستطيل الأخضر، عقب طريقة احتفاله بالأهداف التي سجلها المثيرة للجدل، التي كانت ردا على جماهير أندرلخت التي كانت ضد تعاقد الإدارة معه في الميركاتو الشتوي، لا تعكس سن اللاعب الذي يبقى يتمتع بالحرارة والحماس.

وفي هذا السياق، أكد سليماني أن تصرفاته داخل أرضية الميدان طبيعية تعكس شخصيته كلاعب على مدار كل السنوات التي لعبها، مشيرا في تصريحاته لوسائل الإعلام البلجيكية إلى أنه شخص هادئ خارج ميادين كرة القدم.