سليماني يتعاطف مع ماجر بعد صافرات الاستهجان

أبدى اللاعب الدولي إسلام سليماني تعاطفه مع أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر.

وأظهرت صور التلفزيون رابح ماجر في المنصّة الشرفية بِملامح حزينة، والجمهور يُطلق صافرات استهجان ضدّه.

حدث ذلك في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة المنتخب المحلّي ونظيره الإثيوبي سهرة الثلاثاء، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي. ضمن إطار منافسة “شان” الجزائر 2023.

وكتب المهاجم سليماني عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “الحقيقيون يعرفون أنّك أسطورتنا. شيء من الاحترام”.

وأرفق قنّاص “محاربي الصّحراء” منشوره بِصورة للهدف الخرافي الذي سجّله رابح ماجر لِمصلحة فريق بورتو البرتغالي ضد بايرن ميونيخ الألماني، في نهائي رابطة أبطال أوروبا 1987. وهو أوّل لاعب عربي يُحرز هذه الكأس الغالية، ويُسجّل هدفا في النهائي، وأيضا يصنع آخر بِتمريرة حاسمة.