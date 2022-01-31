سليماني يتفاوض مُجدّدا للعودة إلى البرتغال

تجدّدت المفاوضات، الإثنين، بين إدارتَي ناديَي سبورتينغ لشبونة البرتغالي وليون الفرنسي، لِتحويل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني.

ومعلوم أن سهرة الإثنين تُوافق إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ووافق سليماني (33 سنة) على تخفيض راتبه الضّخم والعودة إلى فريقه الأسبق سبورتينغ لشبونة، كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين. التي أضافت أن المفاوضات لا تزال جارية.

ويقبض سليماني أجرة سنوية تقترب من رقم 3 ملايين أورو، قدّرت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة أنها غير قادرة على تسليمها. فيما يشترط قنّاص “محاربي الصحراء” إرفاق تقليص الرّاتب، بِتوقيع عقد مدّته 18 شهرا، المرادفة لِصيف 2023.

وكانت المفاوضات في مرحلتها الأولى خلال الأيّام القليلة الماضية قد فشلت، بعد أن عجزت إدارة النادي البرتغالي عن تسديد راتب سليماني.