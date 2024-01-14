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رياضة

سليماني يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”الكان”

عمر سلامي
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سليماني يرشح هذه المنتخبات للتتويج بـ”الكان”
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إسلام سليماني

رشّح هداف المنتخب الوطني إسلام سليماني ثلاثة منتخبات للتتويج بكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقال سليماني في تصريحات لموقع “الكاف”: ” منتخبات مثل كوت ديفوار ومصر والمغرب مرشحة للفوز باللقب”.

وأضاف: ” منتخبنا متواجد هنا للفوز بكل مباراة، ولدينا لاعبين جيدين، وجميعنا في المنتخب نؤمن بقدرتنا على تكرار سيناريو 2019 ، وسنفعل كل شيء من أجل بلدنا”.

وأشاد الهداف التاريخي لـ”الخضر” بالناخب الوطني جمال بلماضي، وقال: “لدينا مدرب يعرف كيف يدير الفريق، ويعرف ما يجب فعله من أجل تحقيق الفوز”.

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