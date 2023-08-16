سليماني يرفض العودة للبطولة الوطنية

أكدت مصادر صحفية أن المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، يرفض فكرة العودة إلى البطولة الوطنية من بواية مولودية الجزائر، ويرغب في البقاء بأوروبا سواء مع أندرلخت البلجيكي أو في بطولة أوروبية أخرى.

وحسب ذات المصادر فإن سليماني يملك عروضًا من الخليج والبرازيل، لكن كل المؤشرات توحي أنه باق في صفوف نادي أندرلخت الذي لا يرى مانعا في بقائه.

ويتجه سليماني للغياب عن التربص القادم للمنتخب الوطني المقرر سبتمبر المقبل، والذي تتخلله مواجهتين، الأولى أمام منتخب تنزانيا ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والمباراة الثانية ودية أمام منتخب السنغال بالعاصمة داكار.