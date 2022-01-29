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رياضة

سليماني يرفض عرضا من بطل السعودية

علي بهلولي
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سليماني يرفض عرضا من بطل السعودية

رفض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عرضا من إدارة نادي الهلال، لِتمثيل ألوان فريقها بطل السعودية.

واقترحت إدارة نادي الهلال السعودي عرضَ إعارةٍ مدّته 6 أشهر، عِلما أن المهاجم سليماني (33 سنة) يرتبط مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وأبدى التقني البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال تحمّسا لِجلب سليماني، كما ذكره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، السبت. الذي أضاف أن قنّاص “محاربي الصحراء” فضّل البقاء في ليون.

ويعرف التقني جارديم سليماني جيّدا، حيث سبق له أن درّبه في فريقَي سبورتينغ لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي، في السنوات القليلة الماضية.

ويُعاني فريق الهلال في البطولة السعودية للموسم الحالي، حيث يحتلّ المركز الرابع، متخلّفا بِفارق 10 نقاط عن الرائد نادي الاتحاد، بعد نيله اللقب في النسختَين الماضيتَين. فضلا عن ذلك، لم يعد يملك في صفوفه الهدّاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي ترك النادي في الأيّام القليلة الماضية. وهو أحد أسرار اهتمام المدرب جارديم بِالمهاجم سليماني.

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