سليماني يستعيد حسّ التهديف

استعاد القناص الجزائري إسلام سليماني مساء السبت حسّ التهديف، بِزي نادي فسترلو البلجيكي.

ولم يُسجّل المهاجم سليماني (36 سنة) أيّ هدف في مباراة رسمية، منذ شهرَين ونصف الشهر (التاسع من فيفري الماضي). علما أنه ينشط بِصفة لاعب بديل.

وأمضى سليماني هدفا في مرمى الضيف نادي ميخلن، عند الدقيقة الـ 73، وبعد 13 دقيقة فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا.

ورفع سليماني رصيده إلى 5 أهداف، بِاحتساب انطلاقة الموسم الحالي مع شباب بلوزداد.

وانتهت مواجهة نادي فسترلو للضيف فريق ميخلن بِالتعادل (2-2). بِرسم الجولة السادسة من بطولة بلجيكية مصغّرة، لِنيل بطاقة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي الطرف المقابل لدى نادي ميخلن، غاب المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة بِداعي إصابة في الفخذ. بينما خاض مواطنه وزميله رفيق بلغالي كامل أطوار هذه المواجهة، وهو لاعب في صفوف المنتخب الوطني الأولمبي.

وتُجرى البطولة بِصيغة 6 أندية و10 جولات، ويظفر رائد الترتيب بِالبطاقة الأوروبية.

وقبل 4 جولات عن انتهاء المنافسة، يملك فسترلو 26 نقطة في الرتبة الثالثة، ويحوز ميخلن 25 نقطة في المركز الرابع.