سليماني يستعيد حسّ التهديف بعد “صيام” تجاوز ثلاثة أشهر

استعاد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء السبت حسّ التهديف، بعد “صيام” تجاوز فترة الثلاثة أشهر.

ويُشير تاريخ الـ 9 من جانفي الماضي إلى موعد آخر هدف أمضاه سليماني، وكان لِمصلحة المنتخب الوطني في مقابلته الودّية أمام البورندي بِالعاصمة الطوغولية لومي.

وفاز فريق ميخلن بِنتيجة (3-2) على الزّائر نادي فيسترلو، في مباراة لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة البلجيكية المُصغّرة.

وعاد فريق ميخلن من بعيد انطلاقا من الدقيقة الـ 56، وقلب الطاولة على منافسه نادي فيسترلو. ذلك أنه كان منهزما بِثُنائية نظيفة في الدقيقة الـ 28.

وسجّل المهاجم سليماني الهدف الثاني وعادل الكفّة لِمصلحة فريقه ميخلن (2-2)، في الدقيقة الـ 66.

وافتتح سليماني عدّاد التهديف مع فريقه ميخلن، الذي التحق به في الفاتح من فيفي الماضي. فيما يملك مُسبّقا رصيد 3 تمريرات حاسمة.

وطرد الحكمُ مهاجمَ نادي فيسترلو روميو فيرمونت في الوقت بدل الضّائع (د45+3)، بعد أن جمع بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق ميخلن يحوز 29 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد نادي لا غونتواز بِفارق نقطة واحدة. ويشغل نادي فيسترلو الرّتبة الـ 6 والأخيرة بِرصيد 15 نقطة. عِلما أن لا غونتواز تنقصه مباراة متأخّرة.

وتُجرى البطولة البلجيكية المُصغّرة بِصيغة 6 أندية و10 جولات، وبعد إسدال الستار يحصد الرّائد بطاقة تمثيل بلجيكا في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي نسخة 2024-2025.