-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سليماني يستعيد حسّ التهديف بعد “صيام” تجاوز ثلاثة أشهر

علي بهلولي
  • 92
  • 0
سليماني يستعيد حسّ التهديف بعد “صيام” تجاوز ثلاثة أشهر

استعاد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء السبت حسّ التهديف، بعد “صيام” تجاوز فترة الثلاثة أشهر.

ويُشير تاريخ الـ 9 من جانفي الماضي إلى موعد آخر هدف أمضاه سليماني، وكان لِمصلحة المنتخب الوطني في مقابلته الودّية أمام البورندي بِالعاصمة الطوغولية لومي.

وفاز فريق ميخلن بِنتيجة (3-2) على الزّائر نادي فيسترلو، في مباراة لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة البلجيكية المُصغّرة.

وعاد فريق ميخلن من بعيد انطلاقا من الدقيقة الـ 56، وقلب الطاولة على منافسه نادي فيسترلو. ذلك أنه كان منهزما بِثُنائية نظيفة في الدقيقة الـ 28.

وسجّل المهاجم سليماني الهدف الثاني وعادل الكفّة لِمصلحة فريقه ميخلن (2-2)، في الدقيقة الـ 66.

وافتتح سليماني عدّاد التهديف مع فريقه ميخلن، الذي التحق به في الفاتح من فيفي الماضي. فيما يملك مُسبّقا رصيد 3 تمريرات حاسمة.

وطرد الحكمُ مهاجمَ نادي فيسترلو روميو فيرمونت في الوقت بدل الضّائع (د45+3)، بعد أن جمع بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق ميخلن يحوز 29 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد نادي لا غونتواز بِفارق نقطة واحدة. ويشغل نادي فيسترلو الرّتبة الـ 6 والأخيرة بِرصيد 15 نقطة. عِلما أن لا غونتواز تنقصه مباراة متأخّرة.

وتُجرى البطولة البلجيكية المُصغّرة بِصيغة 6 أندية و10 جولات، وبعد إسدال الستار يحصد الرّائد بطاقة تمثيل بلجيكا في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي نسخة 2024-2025.

مقالات ذات صلة
عمّورة مطلوب في هذه البطولات الأوروبية الثلاث

عمّورة مطلوب في هذه البطولات الأوروبية الثلاث

مبابي يثير الجدل بعد الهزيمة أمام برشلونة

مبابي يثير الجدل بعد الهزيمة أمام برشلونة

سوداني يقتحم نادي الـ100 هدف جزائري في أوروبا

سوداني يقتحم نادي الـ100 هدف جزائري في أوروبا

شباب بلوزداد أوّل فريق يبلغ نصف النّهائي

شباب بلوزداد أوّل فريق يبلغ نصف النّهائي

غوارديولا يرد على أنباء تسمم بعثة مانشستر سيتي في مدريد

غوارديولا يرد على أنباء تسمم بعثة مانشستر سيتي في مدريد

“الصيام منحني مستوى أفضل ويجب أن أحقق شيئا مع الفريق”

“الصيام منحني مستوى أفضل ويجب أن أحقق شيئا مع الفريق”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد