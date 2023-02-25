سليماني يستعيد مستوياته ويريح بلماضي قبل موقعة النيجر

تألق مع أندرلخت وحظّى بإشادة إعلامية واسعة

يواصل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي أندرلخت البلجيكي، تألقه بعد أن قاد فريقه إلى التأهل في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بتجاوز عقبة نادي لودوغوريتس البلغاري، ليحظى بإشادة إعلامية واسعة في بلجيكا بعد أن تم التشكيك في قدرته على العودة إلى مستوياته المعروفة إثر تجاربه المتضاربة الأخيرة، سواء مع فنرباتشي التركي أو نيوكاستل الانجليزي أو بريست الفرنسي، الأمر الذي يريح بلماضي قبل مواجهة النيجر المزدوجة الشهر المقبل.

وساهم سليماني بشكل مباشر في تأهل أندرلخت إلى الدور المقبل من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي (2-1) وتأهل بركلات الترجيح (3-0)، الخميس الماضي، بعد أن كان وراء هدفي فريقه، الأول في الدقيقة 13 بعد أن سدد كرة اصطدمت بمدافع لودوغوريتس واحتسبت هدفا ضد مرماه، والثاني في الدقيقة 68 عندما مرر الكرة بصدره للمهاجم فيرشارين، وسارعت وسائل الإعلام البلجيكية إلى الإشادة بنجم ليستر سيتي السابق ووصفته بالإضافة المميزة لنادي أندرلخت، متراجعة بذلك عن موقفها الأول غداة الإعلان عن الصفقة، حيث جاء في تقرير لموقع “فوتبول كرانت” عن نجم “الخضر”: “كانت لدينا شكوكنا عندما أعلن أندرلخت ضم إسلام سليماني في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية”، وأردف: “لكن بعد أقل من شهر يتعين علينا الآن إعادة النظر في رأينا بالكامل”، وتابع ذات المصدر: “صحيح أن سليماني لم يكن هو الخيار الأول، لكنه كان على قائمة غاسبر فريدبرغ (المدير الرياضي لأندرلخت)”، مضيفا: “في غضون ذلك أثبت الدولي الجزائري الدولي ما يمكن أن يقدمه لأندرلخت: الوجود داخل الملعب والقتال على الكرة، لقد كان مهمًا للغاية ضد لودوغوريتس ورأينا الفارق عندما تم استبداله”.

من جهة أخرى، عدّد الموقع البلجيكي مزايا النجم الجزائري بالقول: “لا يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، ولكن خلال فترة وجوده في الملعب فإنه يقوم بالكثير: يقاتل على الكرة ويقلق دفاع المنافس ويصنع المساحات لزملائه”، وأوضح: “إنه يجعل اللاعبين من حوله أفضل”، وزاد: “لقد كان وراء الهدف الأول الذي احتسب للمدافع، كما قام بتمرير الكرة بشكل مثالي بصدره عندما سجل ياري فيرشاترين الهدف الثاني”، وختم: “ما يمكن قوله بخصوص سليماني هو أنه أبرز التحويلات الشتوية ذات التأثير الفوري، لقد رأى فريدبرغ ذلك جيّدًا”، في إشادة صريحة بخيار المدير الرياضي للنادي البلجيكي، ويأتي خبر استعادة سليماني لمستوياته المعروفة ليريح بلماضي قبل مواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس إفريقيا 2023 الشهر المقبل، خاصة في ظل معاناة اللاعبين الآخرين من قلة المنافسة والإصابات، في صورة آندي ديلور وآدم وناس وغيرهم.

وكان نادي أندرلخت أعلن في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الماضي عن ضم إسلام سليماني قادماً من بريست الفرنسي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وكان المهاجم الجزائري (34 سنة) وقّع عقداً مع نادي بريست في شهر أوت 2022 لمدة موسم واحد قابل للتجديد، لكنه لم يستطع التأقلم مع النادي، حيث سجّل هدفاً واحداً فقط خلال 16 مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى الفرنسي “الليغ 1”.

يجدر الذكر أن سليماني شارك في 5 مباريات، منها 3 كأساسي ومباراتين كبدليل، مع أندرلخت لحد الآن، سجل خلالها هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.