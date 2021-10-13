سليماني يسعى لتحطيم رقم دروغبا في تصفيات المونديال

بعد أن أصبح أفضل هدّاف في تاريخ "محاربي الصحراء"

يبحث الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، عن تحطيم رق أن كان حطّم م قياسي جديد بخصوص حصيلته التهديفية، وهذه المرة بأبعاد إفريقية بعد خلال مواجهة الجمعة الماضي أمام النيجر أيضا، الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني، ليؤكد المستويات الكبيرة التي وصل إليها مع “الخضر” في قصة تروى بالنظر للتضحيات التي قام بها طوال مشواره الكروي.

وأصبح سليماني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الجزائري برصيد 37 هدفا سجلها في 75 مباراة، وكان الرقم القياسي السابق بحوزة مهاجم “محاربي الصحراء” السابق، عبد الحفيظ تسفاوت بـ36 هدفا، والذي صمد لنحو 20 عاما، ويتطلع مهاجم نجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي السابق إلى تحطيم الرقم القياسي الإفريقي لأفضل هداف في تاريخ تصفيات كأس العالم عن القارة السمراء، والمتواجد حاليا بحوزة النجم الإيفواري الشهير، ديدييه دروغبا.

ويتصدر مهاجم منتخب كوت ديفوار السابق، ديدييه دروغبا، ترتيب أفضل هداف في تاريخ تصفيات كأس العالم في إفريقيا برصيد 18 هدفا، يتبعه النجم الكاميروني الشهير، صامويل إيتو، برصيد 17 هدفا مناصفة مع مهاجم منتخب بوركينافاسو السابق، موموني داغانو، فضلا عن نجم منتخب الطوغو السابق، إيمانويل أديبايور، صاحب 16 هدفا، في حين يأتي سليماني في المركز الرابع برصيد 15 هدفا.

ويتوفر سليماني على فرصة تحطيم هذا الرقم التاريخي، الذي يفصله عنه 3 أهداف فقط لمعادلته، بالنظر لتبقي مبارتين عن دور المجموعات في التصفيات المونديالية الإفريقية (جيبوتي وبوركينافاسو)، دون احتساب المباراتين الفاصلتين في حال تأهل الجزائر إلى هذه المرحلة، وبالنظر لأرقام سليماني لحد الآن فإن تحطيمه لهذا الرقم خلال المواجهات المقبلة وارد جدّا، وهو الذي سجل 6 أهداف في مباراتي جيبوتي والنيجر فقط.