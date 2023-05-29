سليماني يشترط على أندرلاخت رفع عرضه المالي للبقاء

موازاة مع عديد العروض التي تلقاها من أندية عربية

اشترط المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، على إدارة نادي أندرلخت البلجيكي إعادة النظر في عرضه المالي من أجل البقاء مع الفريق الموسم القادم، بحسب ما ذكرته مصادر صحفية بلجيكية.

واستنادا لذات المصادر فإن الهداف التاريخي للمنتخب الوطني لا يمانع في البقاء في البطولة البلجيكية وتمديد عقده مع نادي أندرلخت، لكنه طلب من إدارة الأخير بذل مجهود إضافي بخصوص العرض المالي الذي تم اقتراحه عليه لإقناعه على البقاء.

ويرغب سليماني في الاستمرار مع اندرلخت من أجل البقاء في أوروبا والحفاظ على مكانته مع المنتخب الوطني، لكن دون الإنقاص من قيمته، حيث اعتبر أن العقد المادي الذي قدمته له إدارة النادي البلجيكي غير مناسب بالنسبة له.

وينتهي تعاقد إسلام سليماني مع أندرلخت البلجيكي نهاية الموسم الحالي، ما يجعله حر في مغادرة الفريق والانتقال مجانا إلى أي فريق آخر خلال الميركاتو الصيفي.

وتجدد الحديث عن إمكانية بقاء سليماني في أندرلخت لموسم آخر، بعدما كان ارتبط اسمه في الأسابيع الماضية بالانتقال إلى إحدى البطولات الخليجية، في ظل اهتمام عدد من الأندية العربية للتعاقد معه تحسبا للموسم المقبل.

يُذكر أن سليماني كان انضم لصفوف نادي أندرلخت خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وتمكن مباشرة من فرض نفسه كلاعب مهم من خلال تسجيله تسعة أهداف وتقديمه تمريرة حاسمة، وهذا في 16 مباراة شارك فيها بمختلف المنافسات.