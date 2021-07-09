سليماني يشرع في رحلة افتكاك مكانة أساسية مع “ليون”

شرع الدولي الجزائري إسلام سليماني في رحلة افتكاك مكانة أساسية مع ناديه الفرنسي أولمبيك ليون، بعدما قضى أغلب المدة التي تلت قدومه إلى النادي على دكة الاحتياط، وأغلب مشاركاته كانت كبديل في الدقائق الأخيرة من المباريات.

واستأنف سليماني الخميس تدريباته مع “ليون”، مؤكدا بذلك استمراره مع النادي الفرنسي، وهو الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى الهلال السعودي وإتحاد جدة.

وسيكون سليماني في فترة التحضيرات الصفية أمام فرصة التأكيد على إمكانياته، وإقناع المدرب الجديد للنادي بيتر بوس، لكسب ثقته وانتزاع مكانة أساسية في الفريق، تضمن له البقاء في أجواء المنافسة، والحفاظ على مكانته مع المنتخب الوطني، في التربصات الخاصة بمباريات تصفيات مونديال قطر، لتقديم الإضافة المرجوة منه لـ “الخضر”، ورفع من حصته التهديفية مع المنتخب والاقتراب أكثر من رقم الدولي السابق عبد الحفيظ تاسفاوت.