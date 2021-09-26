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رياضة
أنقذ أولمبيك ليون من خسارة مفاجئة في “الليغ 1”

سليماني يصاب ويثير مخاوف بلماضي قبل موقعة النيجر

توفيق عمارة
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سليماني يصاب ويثير مخاوف بلماضي قبل موقعة النيجر

تعرض الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي، إلى إصابة في الركبة خلال مباراة فريقه أمام لوريون في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، لم يستطع على إثرها إكمال المباراة التي شارك فيها بديلا في الأساس، ولم تكشف إدارة ليون لحد الآن عن تفاصيل هذه الإصابة أو الفترة التي سيغيب عنها هداف “الخضر” عن الملاعب..

ولم تأت هذه الإصابة في الوقت المناسب لسليماني لأنها جاءت قبل أسبوعين عن مواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات مونديال قطر 2022.

وينتظر أن تخلط إصابة سليماني حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي يتطلع للاستفادة من كل أوراقه الأساسية قبل مواجهة النيجر يومي 8 و12 أكتوبر المقبل، لا سيما في ظل تألق سليماني المتوالي مع المنتخب الوطني، بدليل أنه سجل أربعة أهداف في المباراة الافتتاحية في التصفيات أمام منتخب جيبوتي وصنع الهدف الوحيد لـ«محاربي الصحراء” لفيغولي أمام بوركينافاسو، وينتظر أن تكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد جاهزية سليماني من عدمها لموعد النيجر المقبل.

من جهة أخرى، نجح سليماني في إنقاذ أولمبيك ليون من خسارة مفاجئة على ملعبه أمام نادي لوريان، أول أمس، عندما صنع هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني من المباراة بعد أن كان فريقه متأخرا بنتيجة هدف دون رد منذ الدقيقة 20 من الشوط الأول، حيث استفاد لوريان من طرد مدافع ليون، البرازيلي إيمرسون ابتداء من الدقيقة 14، ودخل سليماني بديلا في الدقيقة 46 من المباراة (مباشرة بعد انطلاق المرحلة الثانية) بديلا لنجم ليفربول السابق، السويسري، شيردان شكيري، ولم يتأخر في صناعة هدف التعادل لزميله كارل توكو إيكمبي في الدقيقة 50، بعد تمريرة ساحرة من النجم الجزائري، رد بها على الملاحظين والجماهير التي حصرت مهاراته الفنية في ضربات الرأس فقط، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب بعد نصف ساعة فقط بداعي الإصابة.

وكعادته لعب سليماني بحماسة كبيرة جدّا، فخلال 32 دقيقة من اللعب، تمكن من تقدم زملائه في التقييم النهائي للمباراة، حيث حلّ ثالثا في التقييم النقطي وحصل على (6.82) نقطة بحسب موقع “هوسكورد”، حيث لمس الكرة 12 مرة وقام بعشر تمريرات صحيحة بنسبة 100%.

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