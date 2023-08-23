سليماني يصل إلى البرازيل للانضمام إلى نادي كوريتيبا(فيديو)

وصل الدولي الجزائري إسلام سليماني صبيحة الأربعاء إلى البرازيل من أجل الانضمام إلى نادي كوريتيبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي كوريتيبا مقطع فيديو لسليماني بعد وصوله إلى البرازيل لاجتياز الفحص الطبي، وترسيم انتقاله.

Ao encontro do Super Slimani. O primeiro argelino a vestir a camisa coxa-branca. 🟢⚪️#AeroportoBemMaisCedo#SlimaniVemAí#SuperSlimani 🎥 Rafael Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/VygKSzONaY — Coritiba (@Coritiba) August 23, 2023

وأعلن نادي كوريتيبا البرازيلي الأحد الماضي، تعاقده مع الجزائري إسلام سليماني، في صفقة انتقال حر، قادما من أندرلخت البلجيكي.

وذكر النادي البرازيلي، في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن النجم الجزائري البالغ من العمر 35 عاما، قد وقع بشكل مسبق على عقود انتقاله إلى كوريتيبا.