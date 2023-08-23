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رياضة

سليماني يصل إلى البرازيل للانضمام إلى نادي كوريتيبا(فيديو)

عمر سلامي
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سليماني يصل إلى البرازيل للانضمام إلى نادي كوريتيبا(فيديو)
ح.م
إسلام سليماني

وصل الدولي الجزائري إسلام سليماني صبيحة الأربعاء إلى البرازيل من أجل الانضمام إلى نادي كوريتيبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي كوريتيبا مقطع فيديو لسليماني بعد وصوله إلى البرازيل لاجتياز الفحص الطبي، وترسيم انتقاله.

وأعلن نادي كوريتيبا البرازيلي الأحد الماضي، تعاقده مع الجزائري إسلام سليماني، في صفقة انتقال حر، قادما من أندرلخت البلجيكي.

وذكر النادي البرازيلي، في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن النجم الجزائري البالغ من العمر 35 عاما، قد وقع بشكل مسبق على عقود انتقاله إلى كوريتيبا.

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