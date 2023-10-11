سليماني يعلن دعمه للفلسطينيين في محنتهم

على غرار رفاقه في المنتخب الوطني

أعلن الدولي الجزائري، مهاجم نادي كوريتيبا البرازيلي، إسلام سليماني، عن دعمه المطلق للشعب الفلسطيني، عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يتعرّض له قطاع غزة في الفترة الحالية، والذي خلّف مئات الضحايا من الأبرياء العزّل، حيث نشر الهداف التاريخي للمنتخب الوطني تغريدة في منصة “X”، أرفقها بصورة للرئيس الراحل هواري بومدين، وللعلم الفلسطيني في صورة خلفية، كتب عليها مقولة “الزعيم” الراحل الشهيرة بخصوص القضية الفلسطينية، التي قالها في الأمم المتحدة “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

يشار أن عددا من لاعبي المنتخب الوطني كانوا قد عبّروا في الساعات الأخيرة عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في محنته مع الاحتلال الصهيوني، في صورة رياض محرز، رايس وهاب مبولحي، جوان حجام، وذلك عقب العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة من قبل الصهاينة، حيث نشر محرز “ستوري” عبر حسابه الرسمي على “الأنستغرام” صورة للمسجد الأقصى أرفقها بعلم فلسطين، كذلك حارس شباب بلوزداد مبولحي نشر “ستوري” له على حسابه على “الأنستغرام” صورة مركبة تجمع بين الرئيس الراحل هواري بومدين وعلم فلسطين، كما سار جوان حجام على نهج سابقيه، عندما نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على “الأنستغرام”، لعائلة فلسطينية تعرّض منزلها للقصف الصهيوني، أرفقها بتعليق قال فيه “كان الله في عونهم إن شاء الله”.

جدير ذكره، أنها ليست المرة الأولى التي يعبّر فيها لاعبو المنتخب الوطني عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بل سبق لهم التعبير عن ذلك في عديد المرات وفي كل مرة يتعرّض لها الفلسطينيون للترهيب ومختلف أنواع العذاب والتقتيل من قبل الكيان الصهيوني.