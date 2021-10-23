سليماني يعود إلى التدريبات الجماعية ومشاركته أمام نيس واردة

عاد الدولي الجزائري أمسية الجمعة إلى التدريبات الجماعية لناديه أولمبيك ليون، تحسبا لمواجهة نادي نيس، برسم الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي..

وتدرب المهاجم سليماني بصفة عادية غير أن قرار مشاركته في مباراة نيس المرتقبة الأحد، سيتخذ أمسية السبت، حسب تصريح مدرب الفريق بيتر بوس.

وأكد مدرب أولمبيك ليون بخصوص مشاركة سليماني: ” سليماني تدرب الجمعة بصفة عادية، لكن سنرى في الحصة التدريبية، إن كان معنيا بالتنقل معنا إلى نيس”.

وتابع بيتر بوس: ” في هذه الحالات هناك فرق ما بين أن تلعب في الظهيرة واللعب ليلا على الساعة التاسعة”.

وغاب سليماني عن المباريات الأخيرة لناديه ليون بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ، وهي الإصابة التي أصبحت من الماضي بعد عودته إلى التدريبات الجماعية.