سليماني يعود إلى المنافسة الأحد مع سبورتينغ لشبونة

مدرب النادي البرتغالي أعلن دعمه لهداف "الخضر"

بات الدولي الجزائري، إسلام سليماني، قريبا من تسجيل أول مشاركة له مع فريقه الجديد ـ القديم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، عندما يواجه، مساء الأحد، نادي فاماليساو في الجولة 21 من الدوري البرتغالي، وكان هداف المنتخب الوطني تابع فوز سبورتينغ الأربعاء الماضي على نادي بيليننسيس بنتيجة أربعة أهداف لهدف، في مباراة عرفت تسجيل مهاجم النادي البرتغالي، باولينيو، لثنائية، وهو اللاعب المعني بالتنافس مع سليماني على مكانة أساسية.

ورشحت وسائل الإعلام البرتغالية الدولي الجزائري، إسلام سليماني، للحصول على دور رئيسي في التشكيلة الأساسية للمدرب، روبن أموريم، على حساب المهاجم البرتغالي، باولينو، الذي اكتفى بتسجيل 5 أهداف في 11 مباراة لعبها منذ بداية الموسم، ويحظى سليماني بشعبية جارفة وسط جماهير النادي البرتغالي، وثقة كبيرة جدّا لدى إدارة النادي، في انتظار دعمها بالثقة المطلقة للمدير الفني البرتغالي، روبن أموريم، الذي كان اعترض الموسم الماضي على ضمه بسبب خطة اللعب.

ولم يتردد المدير الفني لسبورتينغ، روبن أموريم، في الرد على تساؤل وسائل الإعلام البرتغالية بخصوص المنافسة المنتظرة بين سليماني وباولينو، وقال في تصريحات لموقع النادي بعد لقاء بيليننسيس: “هذا الأمر سيكون جيّدا للفريق”، وشدّد أموريم على أن المهاجم باولينو كان على علم بإمكانية ضم سليماني قبل شهر من الآن، وصرح: “باولينيو كان يعرف بأننا كنا نعمل على صفقة سليماني منذ أكثر من شهر”، مؤكدا: “لقد كان أول من أطلعته على الخبر”، وتابع مبررا خياره للهداف الجزائري، قائلا: “باولينيو ناضج للغاية ويعرف الثقة التي أضعها فيه”، وزاد: “قرّرنا ضم سليماني لأننا كنا بحاجة إلى لاعب مختلف وهذا أمر جيد للفريق”، وهو تصريح يؤكد بأن أموريم سيلجأ دون شك إلى خدمات سليماني على حساب باولينيو، استنادا إلى خبرته الكبيرة في الدوريات الكبرى.

يجدر الذكر أن سليماني تألق بشكل لافت مع سبورتنيغ لشبونة في الفترة الممتدة من عام 2013 إلى 2016، حيث نجح في تسجيل 57 هدفا في 111 مباراة لعبها مع النادي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت 30 مليون يورو.