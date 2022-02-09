سليماني يعود إلى دوري الأبطال بمواجهة رياض محرز

سبورتنغ البرتغالي أهّله في قائمته الأوروبية

يستعد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لمواجهة صديقه في المنتخب الوطني وزميله السابق في نادي ليستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا عندما يصطدم النادي البرتغالي بنادي مانشستر سيتي.

وكانت قرعة الدور ثمن النهائي وضعت سبورتنغ لشبونة الفريق الجديدـ القديم لإسلام سليماني، في مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي، وتلعب مباراة الذهاب على ملعب ألفالادي يوم 15 فيفري، في حين أن لقاء العودة سيجري يوم 9 مارس على ملعب الاتحاد.

وقام نادي سبورتنغ بإضافة الهداف التاريخي لـ”الخضر”، إسلام سليماني، إلى قائمته الأوروبية ساعات قبل موعد الآجال النهائية المحددة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أي يوم 2 فيفري الماضي، وقام “يويفا” بتأكيد تأهيل نجم أولمبيك ليون الفرنسي للمشاركة في المسابقة، وتتيح لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأهيل اللاعبين الجدد (3 على أقصى تقدر)، وتسمح لهم بخوض المسابقة الأوروبية حتى لو كانوا شاركوا في أدوار سابقة في المسابقات الأوروبية المختلفة مع أندية أخرى، وهو الذي ينطبق على سليماني الذي شارك رفقة أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي في بداية الموسم الجاري.

إلى ذلك، يراهن نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي بشكل كبير، حسب ما أكدته وسائل إعلام برتغالية، على الخبرة الكبيرة لإسلام سليماني في الدوري الانجليزي الممتاز ومشاركته السابقة في دوري الأبطال عند مواجهة مانشستر سيتي الانجليزي المقبلة، على أمل تفجير أكبر مفاجآت هذه البطولة، وسبق للنجم الجزائري أن شارك في دوري الأبطال في مناسبتين، الأولى موسم 2014/2015 مع سبورتنغ، أين خاض 6 مباريات سجل خلالها هدفين، والثانية مع ليستر سيتي الإنجليزي موسم 2016/2017، خاض خلالها 5 مباريات سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر، وكانت أفضل نتيجة لسليماني في هذه البطولة تأهله إلى الدور ربع النهائي أمام أتليتيكو مدريد الإسباني، وهو ما يسعى لتكراره عندما يواجه مع سبورتنغ منشط نهائي النسخة الماضية من البطولة، رغم أن الترشيحات تصب في صالح كتيبة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

ويرى ملاحظون بأن سليماني سيستغل مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، للرد على من انتقدوه خلال فترة لعبه مع ليستر سيتي، عندما أكدوا بأنه لا يملك المؤهلات للتألق في الكرة الانجليزية، وسيوظف مهاجم منتخب الجزائر خبرته في “بريميرليغ” عند مواجهة النادي السماوي للإجابة بأفضل طريقة ممكنة على هؤلاء.