رياضة

سليماني يعود إلى شباب بلوزداد

الشروق الرياضي
توصل الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى اتفاق مع إدارة شباب بلوزداد يقضي بمواصلة مشواره مع الفريق لموسم جديد بعد جلسة مطوّلة جمعته بالمدرب سعد راموفيتش.

وأكدت مصادر من داخل شباب بلوزداد أن الطرفين توصلا إلى اتفاق كامل حول المشروع الرياضي للموسم المقبل، إذ أبدى سليماني تحمسه لمواصلة الدفاع عن ألوان “السياربي” والعمل إلى جانب الطاقم الفني لتحقيق الأهداف المسطرة. واستأنف المهاجم السابق لعدة أندية أوروبية التدريبات مع الفريق، وسيكون حاضرًا ضمن التعداد الرسمي لشباب بلوزداد خلال الموسم الكروي الجديد ليمنح إضافة قوية بخبرته وتجربته في الخط الأمامي. ويعد استمرار سليماني مكسبًا كبيرًا للنادي الذي يطمح للتتويج بالألقاب محليًا والذهاب بعيدًا في المنافسات القارية.

