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رياضة

سليماني يغيب

علي بهلولي
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سليماني يغيب
قائمة لاعبي ليون تأهّبا لِمواجهة سبارتا براغ

يغيب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن مباراة فريقه أولمبيك ليون الفرنسي والمضيف نادي سبارتا براغ التشيكي.

وتُجرى المباراة المذكورة مساء هذا الخميس، بِرسم الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وأعلن التقني الهولندي بيتر بوس مدرب فريق ليون الفرنسي، الأربعاء، عن قائمة تضمّ 22 لاعبا معنيين بِمواجهة سبارتا براغ. وقد خلت من اسم المهاجم سليماني.

ويشكو إسلام سليماني إصابة عضلية أبعدته عن هذه المباراة، فيما لم تذكر إدارة نادي ليون الفرنسي مدّة علاج الدولي الجزائري، وتاريخ عودته إلى المنافسات الرسمية.

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