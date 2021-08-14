سليماني يغيب عن الجولة الثالثة لليغ 1

بسبب العقوبة الآلية

سيغيب إسلام سليماني عن تشكيلة أولمبيك ليون عند استضافة كليرمون فوت الأحد المقبل برسم الأسبوع الثالث من مباريات البطولة الفرنسية.

ويرجع غياب هداف المنتخب الوطني سليماني عن مواجهة كليرمون فوت الأسبوع المقبل إلى العقوبة الآلية، باحتساب ثلاث بطاقات صفراء خلال المباريات العشرة الأخيرة التي شارك فيها من الموسم الماضي، علما أنه تلقى الإنذار الثالث في مباراة افتتاح الليغ1 الأسبوع المنصرم أمام نادي بريست.

وسيكون إسلام سليماني حاضرا مع تشكيلة أولمبيك ليون، اليوم، بمناسبة الأسبوع الثاني من البطولة عندما يحل فريقه ضيفا على مدينة ديجان لمواجهة الفريق المحلي، حيث إن عقوبة الإيقاف بمباراة ستصبح سارية المفعول بدءا من يوم الثلاثاء 17 أوت.

وسيكون غياب سليماني عن تعداد أولمبيك ليون مؤثرا بالنظر إلى الدور الكبير الذي لعبه خلال أول خرجة لفريقه في افتتاح الليغ1، حينما أنقذه من هزيمة داخل قواعده أمام الضيف نادي بريست، بفضل هدف التعادل الذي سجله خلال المرحلة الثانية من اللقاء، بعد أن زج به مدربه الإيرلندي كلاعب احتياطي في نصف الساعة الأخير من المباراة.

للإشارة، فإن ابن مدينة عين البنيان يقضي موسمه الثاني مع أولمبيك ليون، وهو يسعى إلى افتكاك مكانة أساسية في الفريق بعد أن عانى من ضغط مقعد الاحتياط خلال الموسم الماضي مع المدرب السابق رودي غارسيا. الأخير لم يكن عادلا في خياراته الفنية، وغالبا ما كان يهمش سليماني بالرغم من فعاليته في الهجوم. كما يخشى مهاجم شباب بلوزداد سابقا من تكرار سيناريو الموسم الماضي مع المدرب الجديد، خاصة أن الأخير طلب من إدارة النادي تعزيز الخط الأمامي بمهاجم إضافي قبل غلق موعد التحويلات الصيفية.