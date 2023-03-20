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رياضة

سليماني يغيب وبونجاح يعود إلى صفوف “المحاربين”

عمر سلامي
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سليماني يغيب وبونجاح يعود إلى صفوف “المحاربين”
ح.م
بغداد بونجاح

استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي، مهاجم السد القطري، بغداد بونجاح، للتربص الذي ينطلق الاثنين تحسبا لمبارتي النيجر.
وأكد الموقع الرسمي لـ”الفاف” أنه تم استدعاء بونجاح لتعويض غياب المهاجم إسلام سليماني، الذي أصيب أمسية الأحد، في مباراة ناديه أندرلخت أمام نادي لوفن.

ويسجل بغداد بونجاح عودته إلى صفوف المنتخب الوطني، بعد أن غاب عن عدة تربصات، ومباريات ودية ورسمية، بسبب تراجع مستواه.

وكان بونجاح قد تم استبعاده من قائمة المنتخب الوطني في مارس 2022، قبل المباراة المزدوجة أمام الكاميرون، لحساب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر.

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