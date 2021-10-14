سليماني يغيب وهذه هي الوضعية الصحية لِعطال وبونجاح

يغيب اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عن مباراة فريقه أولمبيك ليون والضيف نادي موناكو، المُقرّر تنظيمها مساء هذا السبت.

جاء ذلك على لسان التقني الهولندي بيتر بوس مدرب فريق ليون في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي.

ولم يُوضّح مدرب فريق ليون سبب غياب سليماني، عن هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 10 من عمر البطولة الفرنسية. لكن يبدو أن التقني الهولندي ترك هدّاف “الخضر” يرتاح، بعد خوضه مقابلتَين دوليتَين أمام النيجر في الجمعة والثلاثاء الماضيتَين.

غير أن المدرب بيتر بوش ألمح إلى كثافة الأجندة، وضرورة توظيف لاعبيه بِالتناوب حتى يستفيد منهم كما ينبغي، وأيضا تفاديا للإصابات والإجهاد.

وفي فترة ما بين هذا السبت وآخر يوم من شهر سبتمبر الحالي، تنتظر فريق ليون 4 مقابلات في البطولة الفرنسية والدوري الأوروبي، المُرادف لِمقابلة واحدة كلّ أربعة أيّام، تقريبا.

للإشارة، فإن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي وبعد عودته رفقة وفد “محاربي الصحراء” من النيجر إلى الجزائر، في ساعة مُبكّرة من صباح الأربعاء. أكّد في تصريحات إعلامية أن عيادة “الخضر” خالية من اللاعبين المُصابين. ما يفيد أن غياب سليماني عن مواجهة موناكو مردّه الإجهاد لا أكثر ولا أقلّ.

وفي سؤال عن سبب إخراجه المدافع يوسف عطال والمهاجم بغداد بونجاح، عند بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ 59، على التوالي. قال بلماضي إنه تعمّد إخراج مدافع نيس الفرنسي بِسبب تلقيه بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأوّل، بِعبارة أخرى تفاديا لِبطاقة مماثلة لاحقا مرادفة للطرد. وبِخصوص مهاجم السد القطري الذي غادر أرضية ميدان العاصمة نيامي فوق حمّالة، فأوضح بلماضي أن بونجاح يشكو الإرهاق لا غير. وشكر الناخب الوطني لاعبَيه على الأداء الطيّب الذي قدّماه في مواجهة الثلاثاء الماضي.