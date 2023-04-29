سليماني يفكر في مغادرة أوروبا واللعب في الخليج

رغم رغبة أندرلخت البلجيكي في تجديد عقده

كشفت تقارير صحفية متطابقة ان الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، يفكر في تغيير الأجواء الموسم القادم، والتوجه نحو إحدى البطولات في الخليج، وهذا بالرغم من رغبة نادي أندرلخت الشديدة في الاحتفاظ به و تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

بعد نصف موسم استثنائي مع اندرلخت البلجيكي، أبهر من خلاله المتتبعين، يتجه المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية الثرية، وهذا بالخروج من اوروبا والتنقل إلى الخليج، حيث تتهافت عليه عديد الأندية من البطولة السعودية، القطرية والإماراتية.

واستنادا لبعض المصادر الإعلامية المتخصصة، والمتابعة لشؤون اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في الخارج، فإن صاحب الـ34 قد يفاجئ متتبعيه ويختار الوجهة الخليجية هذه المرة، هو الذي كان عودنا على رفع التحديات من خلال البقاء في المستوى العالي واللعب في أقوى البطولات الأوروبية.

يحدث هذا في وقت أن إدارة نادي اندرلخت ترغب في بقائه الموسم القادم، وهو ما أكده المدير الرياضي للنادي البلجيكي، جيسبار فرادبيرغ، الذي صرح قائلا: “نحن في مفاوضات مع سليماني، نحن جد راضين بالعمل الرائع الذي قدمه منذ انضمامه إلى النادي شهر جانفي الماضي، أرقامه تؤكد ذلك وهو يملك كل المواصفات التي تتماشى مع طريقة لعب الفريق”.

وتمكن “سوبر سليم” في فترة وجيزة من قلب الموازين لصالحه في أندرلخت، فرض نفسه كورقة رابحة وكسب احترام ومحبة الجماهير هناك، بالنظر للمستويات التي قدمها، سواء في البطولة أو في المنافسة الأوروبية، حيث يمتلك في رصيده تسعة اهداف سجلها في 16 مباراة شارك فيها، ما جعل إدارة النادي البلجيكي تسارع من أجل إقناعه على البقاء وتجديد عقده مع النادي على الأقل لموسم آخر.

وبالرغم من الرغبة الكبيرة لمسؤولي نادي اندرلخت الاحتفاظ بالهداف الجزائري، إلا ان الأخير يكون قرر، حسب ذات المصادر، مغادرة أندرلخت، وهو بصدد دراسة العروض التي تكون وصلته من السعودية وقطر.